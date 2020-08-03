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Минобороны направило специалистов и технику для решения проблем загрязнения в Усолье- Сибирском

, 12:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Минобороны направило специалистов и технику для решения проблем загрязнения в Усолье- Сибирском
Самолет. Фото: pixabay.com

Минобороны РФ направило специалистов радиационной химической и биологической защиты, а также спецтехнику для ликвидации угрозы загрязнения в Усолье-Сибирском. Об этом рассказали в  пресс-службе ведомства.

Уточняется: всего в составе первого эшелона более 10 единиц специальной техники и около 30 военных специалистов радиационной химической, а также биологической защиты.

Также известно, что Владимир Путин в конце июля подписал распоряжение, где поручил правительству за три месяца составить дорожную карту по ликвидации загрязнения в Усолье-Сибирском.  

Ранее сообщалось: все станции Московского метрополитена проверят после сообщения о «минировании».

ЕЧ
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