Минобороны направило специалистов и технику для решения проблем загрязнения в Усолье- Сибирском
3 августа 2020, 12:29[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости.
Минобороны РФ направило специалистов радиационной химической и биологической защиты, а также спецтехнику для ликвидации угрозы загрязнения в Усолье-Сибирском. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Уточняется: всего в составе первого эшелона более 10 единиц специальной техники и около 30 военных специалистов радиационной химической, а также биологической защиты.
Также известно, что Владимир Путин в конце июля подписал распоряжение, где поручил правительству за три месяца составить дорожную карту по ликвидации загрязнения в Усолье-Сибирском.
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