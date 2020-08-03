Минобороны направило специалистов и технику для решения проблем загрязнения в Усолье- Сибирском

Аргументы Недели → Общество 13+

3 августа 2020, 12:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Самолет. Фото: pixabay.com

Минобороны РФ направило специалистов радиационной химической и биологической защиты, а также спецтехнику для ликвидации угрозы загрязнения в Усолье-Сибирском. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Уточняется: всего в составе первого эшелона более 10 единиц специальной техники и около 30 военных специалистов радиационной химической, а также биологической защиты.

Также известно, что Владимир Путин в конце июля подписал распоряжение, где поручил правительству за три месяца составить дорожную карту по ликвидации загрязнения в Усолье-Сибирском.

Ранее сообщалось: все станции Московского метрополитена проверят после сообщения о «минировании».