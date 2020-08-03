Все станции Московского метрополитена проверят после сообщения о «минировании»

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3 августа 2020, 11:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

эскалатор в метро, pixabay.com

В понедельник, 3 августа, все станции Московского метрополитена планируется проверить из-за анонимного сообщения о "минировании". Об этом сообщил сегодня представитель экстренных служб столицы.

Согласно последней информации, ранее на электронную почту столичной подземки поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва на трех станциях. Подчеркивается, что названия станций указаны не были. Именно поэтому было решено организовать проверку всех платформ.

Сейчас метро работает в штатном режиме. Уточняется, что обычно подобные проверки проводятся без эвакуаций и прочих чрезвычайных мер.