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На станции московского метро «Полянка» нашли бесхозную коробку

, 14:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram

На станции московского метро «Полянка» нашли бесхозную коробку
станция московского метро, pixabay.com

В пятницу, 31 июля, на станции Московского метрополитена "Полянка" обнаружили подозрительную бесхозную коробку. Поезда временно не останавливались на данной платформе по требованию полиции.

Уточняется, что бесхозный предмет находился на платформе станции "Полянка" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро. К настоящему моменту установлено, что коробка пустая и не представляет никакой опасности для пассажиров и сотрудников подземки. 

Станция вновь работает в обычном режиме. Составы останавливаются у платформы для посадки и высадки пассажиров в обоих направлениях.

ЕТ

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