Мужчина погиб, упав под прибывающий поезд на станции московского метро «Красные Ворота»

Вечером в среду, 22 июля, стало известно, что на станции московского метро "Красные ворота", которая находится на Сокольнической линии, погиб мужчина. Пассажир упал под прибывающий поезд.
В пресс-службе ГУМВД по Москве уточнили, что по факту данного происшествия в настоящий момент проводится проверка. Известно, что остановка движения поездов после случившегося составила 26 минут. За это время тело пассажира было извлечено из-под поезда.
Ранее сообщалось, что из-за падения человека на рельсы было остановлено движение от станции "Комсомольская" до платформы "Парк культуры".
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