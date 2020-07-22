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На «красной ветке» московского метро приостановили движение поездов из-за пассажира на путях

, 21:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

На «красной ветке» московского метро приостановили движение поездов из-за пассажира на путях
метро в Москве, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

На Сокольнической линии Московского метрополитена вечером в среду, 22 июля, было приостановлено движение поездов. Согласно последней информации, это произошло из-за пассажира, упавшего на пути.

Подчеркивается, что движения составов не было от станции "Комсомольская" до станции "Парк культуры". Подчеркивается также, что в обратном направлении интервалы следования поездов были временно увеличены. Пока не сообщается, в каком состоянии находится человек.

К настоящему моменту движение на центральном участке Сокольнической линии восстановлено. Уточняется, что для ввода в график потребуется некоторое время.

ЕТ

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