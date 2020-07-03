Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

Движение поездов приостановлено на «голубой ветке» московского метро

, 21:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram

Движение поездов приостановлено на «голубой ветке» московского метро
московское метро, pixabay.com

Движение поездов от станции "Киевская" до станции "Багратионовская" Филевской линии московского метро временно остановлено. Согласно последней информации, составы не ходят из-за дерева на пути.

Подчеркивается, что в обратном направлении поезда в настоящий момент следуют с увеличенными интервалами.

Уточняется также, что безопасности пассажиров Московского метрополитена ничто не угрожает, службы метро сейчас ведует активную рабоу над восстановлением движения составов. Для проезда граждане могут пользоваться Арбатско-Покровской линией.

ЕТ

Общество

Воробьев поручил экстренным службам Подмосковья перейти в режим повышенной готовности

Воробьев поручил экстренным службам Подмосковья перейти в режим повышенной готовности

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в пятницу, 3 июля, поручил главам городов, а также сотрудникам экстренных служб региона перейти из-за непогоды в режим повышенной готовности.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью