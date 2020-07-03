Движение поездов приостановлено на «голубой ветке» московского метро

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3 июля 2020, 21:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram

московское метро, pixabay.com

Движение поездов от станции "Киевская" до станции "Багратионовская" Филевской линии московского метро временно остановлено. Согласно последней информации, составы не ходят из-за дерева на пути.

Подчеркивается, что в обратном направлении поезда в настоящий момент следуют с увеличенными интервалами.

Уточняется также, что безопасности пассажиров Московского метрополитена ничто не угрожает, службы метро сейчас ведует активную рабоу над восстановлением движения составов. Для проезда граждане могут пользоваться Арбатско-Покровской линией.