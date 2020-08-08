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Известны результаты вскрытия тела девочки, умершей в Среднеуральском монастыре

, 14:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Известны результаты вскрытия тела девочки, умершей в Среднеуральском монастыре
фото: сайт Следкома РФ

Вскрытие подтвердило, что причиной смерти 15-летней девочки Марины в Среднеуральском женском монастыре стало тяжелое заболевание. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СКР в субботу, 8 августа.

«… подтверждена причина смерти - тяжёлое заболевание. Тело вчера родственникам уже передали для захоронения», - уточнили в ведомстве.

Собеседник отметил, что найденные во время осмотра на теле подростка телесные повреждения являются незначительным и не имеют криминального характера.

Ранее сообщалось, что 6 августа в захваченном Среднеуральском женском монастыре скончалась девочка. Схимонах Сергий заявил, что у Марины был диагностирован рак головного мозга.

БА

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