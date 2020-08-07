Схимонах Сергий рассказал о смерти девочки от рака в Среднеуральском женском монастыре

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7 августа 2020, 08:58 [ «Аргументы Недели» ]

свеча, фото: pixabay.com

Схимонах Сергий, врач-онколог и родители рассказали о смерти 15-летней девочки Марины, которая скончалась 6 августа в захваченном Среднеуральском женском монастыре. О смерти девочки в монастыре сразу написали СМИ со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Морокова.

Схимонах Сергий заявил, что СМИ устроили "спекуляцию на смерти ребенка". По его словам, у Марины был диагностирован рак головного мозга. Она лечилась в Екатеринбурге, родители ездили с дочерью в Москву.

Обращение священника опубликовано в соцсети "ВКонтакте". Священник говорит, что Марину постоянно, раз в неделю навещал врач-онколог. Ей приобретали все необходимые лекарства. "Девочка была под наблюдением врача-хирурга Виктора Михайловича, он каждую неделю, а то и чаще приезжал, наблюдал. У нас не больница, но девочка была под врачебным присмотром", - говорит схимонах Сергий.

Мама Марины рассказала, что девочка прожила в монастыре семь месяцев. По словам женщины, они с мужем знали, что дочь проживет недолго, врачи давали Марине один год жизни. Схимонах Сергей поделился, что смерть девочки стала для него "великой утратой".

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о смерти девочки от тяжелой болезни в хосписе "при одном из монастырей Свердловской области".

Основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий был лишен сана из-за проповедей о том, что COVID-19 — это "псевдопандемия". В епархии заявляли, что Сергий удерживает монастырь незаконно.