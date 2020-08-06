СК проверяет информацию о смерти девочки в монастыре схимонаха Сергия

Пятнадцатилетняя девочка скончалась в Среднеуральском монастыре, который находится под контролем лишенного сана схимонаха Сергия. Об этом рассказал уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.
"Это очень грустная история, родители бились за девочку, но все-таки такое состояние здоровья", — заявил омбудсмен.
Сейчас проверку проводят следователи Следственного комитета. По предварительным данным, медпомощь ребенку была оказана в полном объеме. В монастыре девочка была вместе со своими родителями. Как сообщили ТАСС источники в правоохранительных органах, погибшая девочка страдала тяжелым хроническим заболеванием, она умерла на территории монастыря в хосписе.
Настоятельница Среднеуральского монастыря игумения Варвара, покинувшая обитель, которую захватил схимонах Сергий, рассказала, почему решилась публично противостоять своему бывшему духовнику.