Настоятельница Среднеуральского женского монастыря выступила с обращением

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3 августа 2020, 17:40 [ «Аргументы Недели» ]

игуменья Варвара, фото: с сайта Епархии

Настоятельница Среднеуральского монастыря игумения Варвара, покинувшая обитель, которую захватил схимонах Сергий, рассказала, почему решилась публично противостоять своему бывшему духовнику.

По словам игуменьи Варвары она находилась в монастыре 18 лет. Сомнения в Сергии у неё стали появляться в последние полтора-два года. Женщина поведала о том, что все сёстры, которым не нравились проповеди схимонаха, отказывались говорить об этом открыто. Если всё же подобный разговор заходил, то Сергий быстро прекращал беседу. По словам игумении, в проповедях тогда еще схиигумена Сергия в какой-то момент зазвучали политические лозунги, появились оценочные суждения о церкви и светской жизни. Эти обращения публиковались в YouTube. То, что говорилось лишенным сана священником, игуменья Варвара не разделяла.

Она обратилась к Сергию: "Вы вызываете нас на баррикады, вы призываете создавать ополчение, хотя еще вчера говорили, что нельзя слушать Навального, что православные должны идти в храмы, каяться и молиться. И это абсолютная правда, которую мы усвоили от Вас лично. И понимаем, что действительно только такой путь возможен, тем более в монастыре. Вы вчера говорили, что тот, кто не поминает патриарха, тот впадет в раскол. И говорили, что нельзя слушать старца Рафаила, который находится в заблуждении, в расколе. А сегодня Вы сами ссылаетесь на его благословение и говорите, что нельзя поминать Патриарха. Но ведь мы знаем от святых отцов, что раскол – это грех, который не смывается даже мученической кровью. Поэтому мы не можем оставаться на этих позициях". После этого через какое-то время настоятельница покинула монастырь с некоторыми насельницами.

Она просит оставшихся там монахов и монахинь понять, что беспрекословное послушание духовному отцу возможно только тогда, когда он сам находится в послушании священноначалию, в послушании церкви. "Нужно помочь ему осознать гибельность пути раскола, на который он встал. Надо горячо молиться", - подытожила настоятельница.

Открытое письмо опубликовано на сайте Екатеринбургской епархии.

Ранее бывший схиигумен Сергий предложил Путину "передать ему власть" над страной.