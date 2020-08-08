Следователи обнаружили телесные повреждения на теле девочки, которая умерла от рака в Среднеуральском монастыре

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8 августа 2020, 10:13 [ «Аргументы Недели» ]

В захваченном схиигуменом Сергием Среднеуральском монастыре ЧП. Следователи обнаружили на теле умершего в обители от рака ребенка повреждения, которые трудно соотнести с болезнью.



15-летняя подросток с диагнозом раком мозга, жила в монастыре с родителям - вера в Бога стала последней надеждой на исцеление ребенка. Но девочка умерла, а СК занялся делом по факту ее смерти. Схиигумен Сергий выступал категорически против вскрытия тела и требовал, чтобы его вернули родителям для погребения.

Само расследование он называл попыткой опорочить монастырь. Однако сегодня помощник бывшего схиигумена Всеволод Могучев опубликовал документ, в котором говорится, что следователи обнаружили на теле ребёнка повреждения, и теперь намерены установить их давность и причину.

Также будет проведена проверка, насколько в монастыре могли оказывать ребенку правильное лечение и уход, поскольку по назначению врача она принимала наркотические препараты. В связи с проверкой родителям, просившим о прекращении экспертиз, отказали в выдаче тела и кажется это еще один плюс в копилку Ксении Собчак, которая утверждала, что в монастыре - секта, которая практикует телесные наказания даже детей.