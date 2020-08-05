Названа возможная сумма ущерба от взрыва в Бейруте
5 августа 2020, 21:39[ «Аргументы Недели» ]
Ущерб от мощнейшего взрыва в Бейруте, где, по последним данным, погибли 135 человек, может составить больше объявленных ранее цифр. Об этом сообщил губернатор города Марван Аббуд в комментарии телеканалу Al-Hadath.
Ущерб может достигать $15 млрд, заявил Аббуд. По его словам, "половина Бейрута частично или полностью разрушена". Из-за взрыва почти 300 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Кроме того, уничтожены все запасы зерна для столицы Ливана.
Погибли 135 человек, по последним данным, около 5 тысяч ранены. Власти решили ввести в Бейруте на две недели режим чрезвычайного положение. В Ливане по погибшим объявлен трехдневный траур.
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