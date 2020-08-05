Российский эксперт предупреждал о возможном взрыве в Бейруте еще шесть лет назад

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5 августа 2020, 15:37 [ «Аргументы Недели» ]

взрыв в Бейруте, фото: Xinhua

Ещё в июле 2014 года эксперт в сфере морских грузоперевозок, живущий и работающий в Таиланде Михаил Войтенко опубликовал статью под заголовком: "Команда оказалась в заложниках на плавучей бомбе".

Эксперт отметил, сообщает kp.ru, что в трагедии, которая случилась в Бейруте, не надо искать злой умысел или попытку терракта. Михаил Войтенко подчеркнул, что причина в "банальном разгильдяйстве" владельца судна и портовых властей Ливана.

В написанном Войтенко материале рассказывалось о сухогрузе Rhosus 1986 года постройки, шедшим под флагом Молдавии. Войтенко писал, что 86-метровое судно принадлежало россиянину и резиденту Кипра Игорю Гречушкину. Его компания Teto Shipping Ltd. занималась морскими перевозками. На борту сухогруза перевозился нитрат аммония в третью страну, но летом 2014 года на судне поломался двигатель и пришлось зайти в Бейрут. Потом начались проблемы у владельца и опасный груз на 6 лет завис в Ливане.

Автор статьи рассказал, что подобные трагедии — увы, явление нередкое.

Предприниматель из России Игорь Гречушкин признал, что ранее судно Rhosus с грузом аммиачной селитры принадлежало ему, но после задержания в порту Бейрута сухогруз перешел к другому владельцу.