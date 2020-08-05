Российский предприниматель рассказал о взорвавшемся в Бейруте грузе

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5 августа 2020, 12:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Бейрут. Фото: globallookpress.com

Предприниматель из России Игорь Гречушкин признал, что ранее судно Rhosus с грузом аммиачной селитры принадлежало ему, но после задержания в порту Бейрута сухогруз перешел к другому владельцу.

Бизнесмен рассказал, что судно задержали в Ливане в 2014 году из-за отсутствия необходимых условий и документов. После этого содержимое сухогруза было конфисковано. Гречушкин признался, что из-за случившегося ему пришлось выплачивать огромную неустойку, что в результате стало причиной начала процедуры банкротства. Он признался, что не знает, кто стал владельцем судна после него.

4 августа в порту Бейрута произошел сильный взрыв, известно более чем о 100 погибших и нескольких тысячах пострадавших.