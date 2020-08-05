Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

Российский предприниматель рассказал о взорвавшемся в Бейруте грузе

, 12:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Российский предприниматель рассказал о взорвавшемся в Бейруте грузе
Бейрут. Фото: globallookpress.com

Предприниматель из России Игорь Гречушкин признал, что ранее судно Rhosus с грузом аммиачной селитры принадлежало ему, но после задержания в порту Бейрута сухогруз перешел к другому владельцу.

Бизнесмен рассказал, что судно задержали в Ливане в 2014 году из-за отсутствия необходимых условий и документов. После этого содержимое сухогруза было конфисковано. Гречушкин признался, что из-за случившегося ему пришлось выплачивать огромную неустойку, что в результате стало причиной начала процедуры банкротства. Он признался, что не знает, кто стал владельцем судна после него.

4 августа в порту Бейрута произошел сильный взрыв, известно более чем о 100 погибших и нескольких тысячах пострадавших.

АБ

В мире

Политолог Ищенко назвал регион бывшего СССР, где может вспыхнуть новая война

Политолог Ищенко назвал регион бывшего СССР, где может вспыхнуть новая война

Ростислав Ищенко, политический эксперт, обозначил регион бывшего Советского Союза, где может начаться новый военный конфликт. По данному вопросу специалист высказался в разговоре с представителями интернет-СМИ.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью