Российский предприниматель рассказал о взорвавшемся в Бейруте грузе
5 августа 2020, 12:43[ «Аргументы Недели» ]Источник: РЕН ТВ
Предприниматель из России Игорь Гречушкин признал, что ранее судно Rhosus с грузом аммиачной селитры принадлежало ему, но после задержания в порту Бейрута сухогруз перешел к другому владельцу.
Бизнесмен рассказал, что судно задержали в Ливане в 2014 году из-за отсутствия необходимых условий и документов. После этого содержимое сухогруза было конфисковано. Гречушкин признался, что из-за случившегося ему пришлось выплачивать огромную неустойку, что в результате стало причиной начала процедуры банкротства. Он признался, что не знает, кто стал владельцем судна после него.
4 августа в порту Бейрута произошел сильный взрыв, известно более чем о 100 погибших и нескольких тысячах пострадавших.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.