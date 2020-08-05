Эксперт рассказал, почему в Бейруте после взрыва был розовый дым

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5 августа 2020, 11:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Бейрут. Фото: globallookpress.com

Взрыв в Бейруте поразил очевидцев не только своей силой, но и розовым дымом, который в последствии можно было наблюдать в небе над городом. Химик Олег Желтоножко объяснил странный цвет дыма после взрыва.

Эксперт рассказал, что дым приобрел ярко-розовый оттенок из-за различных веществ, хранившихся в порту и на складе и попавших в воздух после взрыва. «На появившийся розовый цвет облака могло оказывать влияние то, что взрывной волной в воздух подняло те вещества, которые находились в соседних складских помещениях. Кроме того, в воздух взрывной волной было поднято большое количество воды, что также оказало влияние на окраску…», - сказал химик.

Желтоножко добавил, что промышленная и военная взрывчатка не взрывается так, впрочем, как и пиротехника. Он отметил, что пока больше всего доверяет версии со взрывом минеральных удобрений.