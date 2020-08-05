Россия отправит в Бейрут спасателей и врачей

5 августа 2020, 11:38[ «Аргументы Недели» ]Источник: РЕН ТВ
Из России пять самолетов МЧС со спасателями и врачами направят в ливанскую столицу Бейрут. Ранее там произошел мощнейший взрыв, унесший жизни сотен людей, тысячи получили ранения.
Отмечается, что российские специалисты будут помогать раненым, а также примут участие в ликвидации образовавшихся после взрыва завалов. Также в Ливан отправят мобильный госпиталь, врачей, спасателей и специалистов Роспотребнадзора с лабораторией по выявлению коронавирусной инфекции COVID-19.
Ранее появилась версия, что в порту Бейрута взорвалась аммиачная селитра, принадлежащая российскому предпринимателю.
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