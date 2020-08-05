В Бейруте могла взорваться селитра бизнесмена из России

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5 августа 2020, 08:37 [ «Аргументы Недели» ]

Бейрут. Фото: globallookpress.com

В настоящий момент известно более чем о 70 погибших в порту после взрыва в Бейруте. Предполагается, что причиной трагедии мог стать взрыв селитры, которая ранее была конфискована у российского бизнесмена и хранилась в порту.

Взрыв в ливанской столице произошел 4 августа, известно о 78 погибших и более 4 тысяч пострадавших. Трагедия случилась во время проведения сварочных работ, когда от искр на складе загорелись петарды, а затем сдетонировало порядка 2750 тонн аммиачной селитры. Сообщается, что ее конфисковали у предпринимателя из России и оставили на хранение в порту без свободного доступа. «Конфискованная селитра хранилась на складе на 12-м причале порта Бейрута в ожидании дальнейшей утилизации с 2014 года», - сообщают СМИ. Фамилия бизнесмена не оглашается.