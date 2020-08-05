Причины взрыва в Бейруте: появились новые подробности

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5 августа 2020, 18:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Мощнейший взрыв прогремел вчера вечером в порту Бейрута. Уже ближе к ночи стало известно более чем о 70 погибших и о тысячах раненых.

Источники в ливанских силовых структурах и в «Хезболле» сообщили, что в ангаре №12 в бейрутском порту хранились компоненты для сборки точных ракет высокой дальности. Они были доставлены из Ирана ливанской «Хезболле», которая, как считается, представляет в стране интересы Ирана. Источники полагают, что «Хезболла» собиралась использовать эти ракеты против Израиля, а причиной взрыва, возможно, послужил человеческий фактор.

Первые предположения о причине взрыва касались возможного пожара в хранилище фейерверков, но радиус поражения и характер разрушений заставили в этом усомниться. Позже телевизионная станция MTV Ливана выдвинула версию, согласно которой в ангаре хранилось огромное количество аммиачной селитры, конфискованной с российского торгового корабля в 2016-м году. Но, как заявляют некоторые эксперты: нитрат аммония обладает высокой летучестью, его необходимо хранить в особых условиях, и в ангарах бейрутского порта, где температура летом может достигать 40 градусов, таких возможностей нет.

Тем временем, уже через два дня специальный трибунал по Ливану при ООН вынесет приговор по делу об убийстве бывшего премьер-министра страны Рафика Харири. Известно, что 14 февраля 2005 года в Бейруте кортеж Харири был атакован террористами: в него въехал грузовик со смертником. Как позже установило следствие, для подрыва кортежа была использована тонна взрывчатки. В результате этих действий погиб 21 человек. Трибунал предъявил обвинения высокопоставленным членам «Хезболлы» и крупным сирийским чиновникам.