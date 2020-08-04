Названо предварительное количество пострадавших и погибших в результате взрыва в Бейруте

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4 августа 2020, 22:29 [ «Аргументы Недели» ]

взрыв в Бейруте, фото: Marwan Naamani/dpa

Власти Ливана сообщили, что на данный момент известно о 30 жителях Бейрута, погибших в результате мощного взрыва, произошедшего сегодня в зоне порта. Список жертв уточняется.

По данным ливанского Красного креста, пострадали не менее 2,2 тысяч человек, и это не окончательная цифра. Медучреждения Бейрута не справляются с потоком раненых. Многие люди не могут получить медицинскую помощь, так как находятся под завалами своих домов. Специалисты спасательных служб не успевают добраться до всех.

Cемья и советники премьера Ливана пострадали при взрыве в Бейруте. В посольстве России в Бейруте прокомментировали взрыв в порту.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от العربية Al Arabiya (@alarabiya) 4 Авг 2020 в 10:43 PDT