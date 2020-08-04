Названо предварительное количество пострадавших и погибших в результате взрыва в Бейруте
4 августа 2020, 22:29[ «Аргументы Недели» ]
Власти Ливана сообщили, что на данный момент известно о 30 жителях Бейрута, погибших в результате мощного взрыва, произошедшего сегодня в зоне порта. Список жертв уточняется.
По данным ливанского Красного креста, пострадали не менее 2,2 тысяч человек, и это не окончательная цифра. Медучреждения Бейрута не справляются с потоком раненых. Многие люди не могут получить медицинскую помощь, так как находятся под завалами своих домов. Специалисты спасательных служб не успевают добраться до всех.
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