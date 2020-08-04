Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

Названо предварительное количество пострадавших и погибших в результате взрыва в Бейруте

, 22:29 [ «Аргументы Недели» ]

Названо предварительное количество пострадавших и погибших в результате взрыва в Бейруте
взрыв в Бейруте, фото: Marwan Naamani/dpa

Власти Ливана сообщили, что на данный момент известно о 30 жителях Бейрута, погибших в результате мощного взрыва, произошедшего сегодня в зоне порта. Список жертв уточняется.

По данным ливанского Красного креста, пострадали не менее 2,2 тысяч человек, и это не окончательная цифра. Медучреждения Бейрута не справляются с потоком раненых. Многие люди не могут получить медицинскую помощь, так как находятся под завалами своих домов. Специалисты спасательных служб не успевают добраться до всех.

Cемья и советники премьера Ливана пострадали при взрыве в Бейруте. В посольстве России в Бейруте прокомментировали взрыв в порту.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от العربية Al Arabiya (@alarabiya)

НС

Политика

Захарова ответила Лукашенко на задержание граждан России: «Мы их в обиду не дадим»

Захарова ответила Лукашенко на задержание граждан России: «Мы их в обиду не дадим»

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала задержание россиян в Белоруссии спектаклем. Их вина не доказана, и Москва не даст своих людей в обиду.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью