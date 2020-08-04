Cемья и советники премьера Ливана пострадали при взрыве в Бейруте

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4 августа 2020, 20:51 [ «Аргументы Недели» ]

взрыв, фото: arabianbusiness.com

Супруга и дочь премьер-министра Ливана Хасана Диаба пострадали в результате мощного взрыва, прогремевшего в порту Бейрута, сообщил телеканал «Аль-Арабия». Cреди получивших травмы также несколько советников главы кабинета.

Ущерб нанесен президентскому дворцу Баабда в ливанской столице. Губернатор Бейрута Марван Аббуд после мощного взрыва в порту города вспомнил о ядерном ударе по японским городам Хиросиме и Нагасаки в 1945 году. Пожар в районе порта до сих пор не потушен.

Глава службы общей безопасности Ливана генерал Аббас Ибрагим на месте взрыва в порту Бейрута опроверг версию о взрыве пиротехники, заявив, что это были другие взрывчатые вещества, которые хранились долгое время.

Ранее стало известно, что взрыв в Бейруте разрушил несколько домов, повреждено здание посольства РФ. Звуки взрывов в Бейруте были слышны на Кипре

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от العربية Al Arabiya (@alarabiya) 4 Авг 2020 в 9:39 PDT