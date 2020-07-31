Появились подробности смерти украинского рэпера в Санкт-Петербурге: «Тело засыпали солью»

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31 июля 2020, 08:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Фото:Энди Картрайт, Instagram

Адвокат Марины, супруги скончавшегося накануне украинского рэпера Энди Картрайта, Ирина Скурту внесла немного ясности в загадочные обстоятельства смерти исполнителя. Юрист опровергла многие слухи о действиях его жены, которые распространили СМИ, сообщает kp.ru.

«Мать моей подзащитной не задержана, она не принимала в этом участие. - Сейчас она находится со своим двухлетним внуком. у дальних родственников. Единственное, что прокомментирую: она знала о том, что сделала Марина и просила ее сообщить в полицию. Сама она этого делать не стала, так как боялась за дочь», - пояснила она, комментируя информацию о расчленении тела в квартире и его последующем сокрытии.

Скурту отметила, что Марина не стирала органы Картрайта в машинке, чтобы перебить трупный запах: «Это выдумка СМИ». По ее словам, супруга и ее мать засыпали тело рэпера солью, а в квартире жгли благовония. Кроме того, в стиральной машине следов биоматериалов найдено не было, уточнила она.

Сейчас выясняется, действительно ли Картрайт умер от передозировки запрещёнными веществами. Известно, что Марина обнаружила его в квартире на полу со шприцом.