Жена рэпера Картрайта призналась, почему решила избавиться от тела супруга

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30 июля 2020, 11:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Baza

Полиция. Фото: соцсети

Супруга рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) Марина призналась, зачем пыталась спрятать тело погибшего супруга. Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали девушку за то, что она расчленила тело мужа и пыталась избавиться от останков.

Марина рассказала, что 25 июля обнаружила супруга в квартире в Санкт-Петербурге. Мужчина лежал на полу, а рядом с ним валялся шприц. Девушка призналась, что не хотела, чтобы люди думали, будто ее муж наркозависимый. Она решила расчленить и спрятать тело, а спустя некоторое время сообщить о пропаже мужчины. Однако избавиться от останков не удалось. Тогда Марина позвонила знакомому адвокату, который и сообщил в полицию о случившемся.