Из реки в Тверской области извлекли тело мужчины

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29 июля 2020, 18:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: tverigrad.ru

фото: река, pixabay.com

В среду, 29 июля, в Нелидовском городском округе Тверской области на акватории реки Межа около населенного пункта Половцово утонул человек. Об этом сообщили в областном главке МЧС РФ.

В ведомстве отметили, что из воды извлекли тело 42-летнего мужчины, после его передали сотрудникам полиции.

Проводится проверка, направленная на выявления всех обстоятельств и причины произошедшего инцидента.

Ранее "Аргументы недели" опубликовали видео, на кадрах которого запечатлено, как местные жители выстроились в цепочку, чтобы вытянуть соотечественников из воды. Женщина решила доплыть до середины реки, но не рассчитала силы и начала тонуть.