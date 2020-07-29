Из реки в Тверской области извлекли тело мужчины

29 июля 2020, 18:48[ «Аргументы Недели» ]Источник: tverigrad.ru
В среду, 29 июля, в Нелидовском городском округе Тверской области на акватории реки Межа около населенного пункта Половцово утонул человек. Об этом сообщили в областном главке МЧС РФ.
В ведомстве отметили, что из воды извлекли тело 42-летнего мужчины, после его передали сотрудникам полиции.
Проводится проверка, направленная на выявления всех обстоятельств и причины произошедшего инцидента.
Ранее "Аргументы недели" опубликовали видео, на кадрах которого запечатлено, как местные жители выстроились в цепочку, чтобы вытянуть соотечественников из воды. Женщина решила доплыть до середины реки, но не рассчитала силы и начала тонуть.
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