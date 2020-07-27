Опубликовано видео, как из воды спасли пермячку «цепью из человек»

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27 июля 2020, 12:06 [ «Аргументы Недели» ]

фото: река, pixabay.com

В Интернете появилось видео, как в Пермском крае вечером в воскресенье люди спасли тонущую в реке женщину. Местные жители выстроились в цепочку, чтобы вытянуть соотечественников из воды.

На опубликованных кадрах видно, как около тридцати человек, оперативно взявшись за руки, помогают мужчине вытащить из реки женщину. Отмечается, что все стоят на скользких бетонных плитах, поднимающихся наверх.

По данным представителей полиции, женщина решила доплыть до середины реки, но не рассчитала силы и начала тонуть. Тогда ей на помощь бросился мужчина, но из-за скользкой поверхности не смог выбраться на берег. Сейчас пострадавшая находится в больнице, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Пермяки друг друга в беде не бросают! Горжусь, когда вижу такие поступки!» - высказал врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Махонин (@mahonindn) 26 Июл 2020 в 4:16 PDT