Подросток утонул в реке в Омской области, спасая двух девушек

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15 июля 2020, 20:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СУСК РФ по Омской области

река Иртыш, Nikolay Gyngazov/Russian Look

Подросток утонул в реке Иртыш под Омском вечером в минувший вторник после того, как спас двух 17-летних девушек. Об этом в среду, 15 июля, сообщили журналистам сотрудники СУСК по Омской области.

15-летний подросток накануне купался с друзьями в реке Иртыш в рабочем поселке Черлак. В какой-то момент он заметил, что две девушки попали в донную яму и бросился им на помощь. Юноша смог вытолкнуть тонувших на берег, однако ему самому выбраться не удалось.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".