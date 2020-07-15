Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

Мужчина утонул в реке Смоленка в Санкт-Петербурге

, 16:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Мужчина утонул в реке Смоленка в Санкт-Петербурге
МЧС России, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Днем в среду, 15 июля, стало известно, что в реке Смоленка в Санкт-Петербурге утонул мужчина. Соответствующую информацию предоставили ранее сегодня сотрудники пресс-службы городского ГУ МЧС.

По словам очевидцев, в 15.35 у набережной реки Смоленка у дома номер 5 в воде по неустановленной причине оказался мужчина. В 15.41 на место происшествия прибыли спасатели. Сотрудники МЧС достали на сушу человека, который был уже мертв.

В настоящий момент обстоятельства и причины данного инцидента уточняются. Личность погибшего устанавливают специалисты.

ЕТ

Политика

В Госдуме предложили вернуть России православные храмы, находящиеся на турецкой территории

В Госдуме предложили вернуть России православные храмы, находящиеся на турецкой территории

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов предложил подготовить документы для возврата исторически принадлежавших РФ храмов, расположенных в Турции.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью