Мужчина утонул в реке Смоленка в Санкт-Петербурге

Днем в среду, 15 июля, стало известно, что в реке Смоленка в Санкт-Петербурге утонул мужчина. Соответствующую информацию предоставили ранее сегодня сотрудники пресс-службы городского ГУ МЧС.
По словам очевидцев, в 15.35 у набережной реки Смоленка у дома номер 5 в воде по неустановленной причине оказался мужчина. В 15.41 на место происшествия прибыли спасатели. Сотрудники МЧС достали на сушу человека, который был уже мертв.
В настоящий момент обстоятельства и причины данного инцидента уточняются. Личность погибшего устанавливают специалисты.
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