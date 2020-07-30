Основатель Versus Battle опроверг слухи о причине смерти рэпера Картрайта
30 июля 2020, 14:58[ «Аргументы Недели» ]
Один из основателей и ведущий Versus Battle Александр Тимарцев, более известный как Ресторатор, отреагировал на смерть украинского рэпера Энди Картрайта в Санкт-Петербурге. Отмечается, что супруга исполнителя Марина спрятала части его тела в морозильную камеру.
«Написал Марине. Но, кажется, всё плохо. Новостные каналы звонят и подтверждают», - высказал он.
Ресторатор отметил, что не может связаться с супругой рэпера, а также с самим Картрайтом уже очень давно. Кроме того, он призывает не делать поспешных выводов о причине смерти и дождаться результатов официального расследования.
Ранее Марина призналась, что 25 июля обнаружила супруга в квартире на полу со шприцом. Она не хотела, чтобы люди думали, будто ее муж наркозависимый, решила расчленить и спрятать тело.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.