Основатель Versus Battle опроверг слухи о причине смерти рэпера Картрайта

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30 июля 2020, 14:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Александр Тимарцев, Instagram

Один из основателей и ведущий Versus Battle Александр Тимарцев, более известный как Ресторатор, отреагировал на смерть украинского рэпера Энди Картрайта в Санкт-Петербурге. Отмечается, что супруга исполнителя Марина спрятала части его тела в морозильную камеру.

«Написал Марине. Но, кажется, всё плохо. Новостные каналы звонят и подтверждают», - высказал он.

Ресторатор отметил, что не может связаться с супругой рэпера, а также с самим Картрайтом уже очень давно. Кроме того, он призывает не делать поспешных выводов о причине смерти и дождаться результатов официального расследования.

Ранее Марина призналась, что 25 июля обнаружила супруга в квартире на полу со шприцом. Она не хотела, чтобы люди думали, будто ее муж наркозависимый, решила расчленить и спрятать тело.