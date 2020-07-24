Массовое смертельное ДТП с двумя грузовиками и легковушкой произошло в Подмосковье
24 июля 2020, 20:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
В пятницу, 24 июля, на 37 километре трассы А-108 в подмосковном Ступино произошло столкновение двух грузовых и одного легкового автомобиля. Об этом сообщил представитель экстренных служб.
«В результате ДТП три человека пострадали, двое из которых погибли (из легкового авто)», - пояснили в ведомстве.
Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей и причины происшествия. На месте работают сотрудники спецслужб.
Ранее сообщалось, что под Анапой перевернулся открытый внедорожник с туристами. На кадрах, запечатленных на видеорегистратор, видно, как водитель не справился с управлением транспортного средства при прохождении очередного поворота.
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