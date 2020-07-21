На видео попал момент аварии с внедорожником на трассе под Анапой
21 июля 2020, 21:49[ «Аргументы Недели» ]
В Интернете появилось видео с места аварии на трассе «Поселок Варваровка – поселок Рассвет» под Анапой. Отмечается, что в понедельник вечером группа туристов перевернулась в отрытом внедорожнике.
На кадрах, запечатленных на видеорегистратор, видно, как водитель не справился с управлением транспортного средства при прохождении очередного поворота. В момент, когда машина «подпрыгнула», все пассажиры выпали из нее в кювет на обочине. Сам внедорожник перевернулся на крышу. В результате аварии никто не погиб, есть пострадавшие.
Ранее сообщалось, что к моменту прибытия наряда ДПС на месте происшествия находился один водитель. В отношении него возбуждено несколько административных дел.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.