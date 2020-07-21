На видео попал момент аварии с внедорожником на трассе под Анапой

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21 июля 2020, 21:49 [ «Аргументы Недели» ]

фото: автомобильная дорога, pixels.com

В Интернете появилось видео с места аварии на трассе «Поселок Варваровка – поселок Рассвет» под Анапой. Отмечается, что в понедельник вечером группа туристов перевернулась в отрытом внедорожнике.

На кадрах, запечатленных на видеорегистратор, видно, как водитель не справился с управлением транспортного средства при прохождении очередного поворота. В момент, когда машина «подпрыгнула», все пассажиры выпали из нее в кювет на обочине. Сам внедорожник перевернулся на крышу. В результате аварии никто не погиб, есть пострадавшие.

Ранее сообщалось, что к моменту прибытия наряда ДПС на месте происшествия находился один водитель. В отношении него возбуждено несколько административных дел.