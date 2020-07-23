В Госдепе дали оценку нападению полиции на журналистов Первого канала

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23 июля 2020, 19:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Госдепартамент США, фото: открытые источники

Вашингтон осуждает насилие против журналистов, заявили в Госдепартаменте, тем самым прокомментировав нападение сотрудников полиции на журналистов Первого канала в Портленде.

"США привержены защите безопасности работников прессы и будут расследовать и добиваться ответственности в тех случаях, когда кого-либо, включая представителей правоохранительных органов, будут обоснованно обвинять в нарушении закона", — сказал представитель ведомства.

Посольство России в США вчера направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с нападением полиции на съемочную группу Первого канала.

Журналисты Первого канала снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд. Полицейские разбили камеру оператора Вячеслава Архипова, ударили его дубинкой по руке и повалили на асфальт. Его коллега Юлия Ольховская снимала ту же сцену на телефон. Полицейский напал на нее сзади и отобрал телефон, схватил за голову и сорвал шлем.