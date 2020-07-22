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Москалькова готовит обращение в ООН после нападения на журналистов в США

, 15:29 [ «Аргументы Недели» ]

Москалькова готовит обращение в ООН после нападения на журналистов в США
Татьяна Москалькова, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что планирует обратиться к комиссару ООН по правам человека из-за нападения сотрудников полиции на журналистов Первого канала в Портленде.

Москалькова назвала это "совершенно возмутительной ситуацией". По ее словам, недопустимо людям, выполняющим свой профессиональный долг, чинить препятствия и применять насилие.

Журналисты Первого канала снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд. Американские полицейские атаковали российских журналистов.  Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова днем в среду, 22 июля, прокомментировала нападение.

НС

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