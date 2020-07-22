Зеленский рассказал, о чем говорил с «луцким захватчиком»

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22 июля 2020, 10:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что разговаривал с Максимом "Плохим", захватившим 13 заложников в автобусе в Луцке, около 10 минут, и рассказал, почему было принято решение отказаться от штурма.

Зеленский в процессе переговоров договорился с захватчиком, что он отпустит трех человек, после чего президент запишет видео. Как только запись разместят в соцсети, Максим через полчаса отпустит всех людей. "Примерно так и произошло: 30-40 минут, и он отпустил заложников... Если мы можем что-то делать без штурма, если мы можем не рисковать жизнью хотя бы одного человека, то... я с такими принципами живу, жил и буду жить", – отметил Зеленский.

Президент Украины узнал, что злоумышленник говорит со всеми не больше 10-15 секунд. Как отметил Зеленский, надо было понять, что именно он хочет, оценить, насколько он адекватен. "Мы держали под контролем все, что происходит, потому что были действительно немного непонятные требования, из-за чего это происходит - надо было понять. Затем появилась еще информация о минировании не только этого автобуса, а что в Луцке есть еще такие места", – сообщил глава украинского государства.

По его словам, в течение девяти часов с захватившим заложников беседовали и психологи, и переговорщики, но он хотел только выполнения своих требований.

"Предлагали сразу сделать спецоперацию, которая мы с вами не знаем, чем бы закончилась. То есть это был бы штурм быстрый, я уверен, что он был бы результативным, но всегда есть опасность, что могут погибнуть люди, кто-то может погибнуть, какое-то количество, и это очень опасно", – заявил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский выполнил требование злоумышленника, захватившего утром 21 июля автобус с заложниками в Луцке. Требование у Максима "Плохого" Кривоша к украинским властям было странным.

Телеведущий программы «60 минут» Евгений Попов прокомментировал освобождение заложников из захваченного в Луцке автобуса.