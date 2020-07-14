Глава Адыгеи провел совещание по ЧС в поселке Яблоновском

Аргументы Недели → Происшествия 13+

14 июля 2020, 20:58 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На фото: последствия ливня в поселке Яблоновском

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провёл оперативное совещание, посвящённое ситуации с подтоплением дворов в поселке городского типа Яблоновском. 14 июля поселок, который от Краснодара отделяет река Кубань, пострадал от мощного ливня. В Яблоновском оказались подтопленными больше двух сотен придомовых участков, где проживает около 800 человек. Вода зашла в 70 домов в поселке. В настоящий момент в Яблоновском продолжается подсчёт пострадавших домов и подворий.

Ситуация в поселке, по словам вице-премьера РА Вячеслава Сапиева, могла стать еще более угрожающей, однако стабилизировать обстановку позволил экстренный сброс воды по Чибийскому каналу. В настоящее время спасатели республиканского МЧС продолжают откачку воды из дворов и подвалов, в работах задействованы семь единиц спецтехники. Вся спецтехника распределена по секторам.

Глава республики поручил вице-премьеру изучить ситуацию на месте для лучшей координации работы всех служб, задействованных в ликвидации последствий стихии. Он также поручил направить в подтопленный поселок Яблоновский спецтехнику из всех городов и районов республики.

Напомним, как ранее сообщали «Аргументы недели Кубань», 14 июля на Краснодар обрушился мощный ливень. За два часа в городе выпало больше 20 мм осадков – почти полуторамесячная норма. В результате в столице Кубани оказались затопленными 25 участков дорог, расположенных в низких местах, и придомовые территории. Остановился общественный транспорт.

Во время ливня 14 июля в центре Краснодара утонул трамвай. Вагон застрял посреди огромной лужи перед виадуком в районе Вишняковского рынка. Дождевая вода доходила до окон. Людей из затопленного вагона спасатели эвакуировали на резиновой лодке.