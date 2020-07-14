В Хабаровском крае СКР устанавливает обстоятельства попадания нефтепродуктов в озеро Голое

Аргументы Недели → Происшествия 13+

14 июля 2020, 07:39 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Хабаровском крае в понедельник, 13 июля, нефтепродукты попали в озеро Голое из-за утечки. По данному факту следственными органами СКРФ по Хабаровском краю и Еврейской автономной области проводится проверка.

По данным СКР, в правоохранительные органы поступила информация о том, что в результате разгерметизации нефтепровода, расположенного в Комсомольском районе, нефтепродукты попали в озеро Голое. На место происшествия, расположенное в труднодоступном районе, выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время нефтепровод перекрыт, утечка локализована.

Следственными органами проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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