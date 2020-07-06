В Минприроды оценили сумму ущерба от разлива топлива в Норильске

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6 июля 2020, 19:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото с места аварии в Норильске,EMERCOM of Russia/Globallookpress.com

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин прокомментировал названную Росприроднадзором сумму ущерба от разлива более 20 тысяч тонн дизельного топлива в Норильске.

«Объем ущерба водным арктическим ресурсам - беспрецедентен. Сумма ему соответствует», - пояснил он.

Кобылкин привел в пример аварию танкера Exxon «Эксон Валдис» у берегов Аляски. Тогда сумма от причинённого вреда и штрафов составила более 5 миллиардов долларов.

Напомним, что 29 мая один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента. Основной причиной инцидента в компании «Норникель» назвали потепление в условиях вечной мерзлоты. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ