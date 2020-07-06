Названа сумма ущерба от разлива топлива в Норильске
6 июля 2020, 18:56[ «Аргументы Недели» ]
В Росприроднадзоре оценили ущерб от разлива более 20 тысяч тонн дизельного топлива в Красноярском крае. Инцидент произошел 29 мая из-за разгерметизации резервуара на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании.
«Проведен расчет вреда и направлены требования о добровольном возмещении ущерба АО «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК, входит в группу «Норникель»)», - пояснили в ведомстве.
Представители Росприроднадзора отметили, что сумма от причиненного водным объектам вреда составила более 147 млрд рублей, а почвам – более 738, 6 млрд рублей.
Ранее в Норильске спасатели собрали около 8 тысяч кубометров нефтепродуктов.
Основной причиной инцидента в компании «Норникель» назвали потепление в условиях вечной мерзлоты. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ
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