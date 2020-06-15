В Норильске спасатели собрали около 8 тысяч кубометров нефтепродуктов

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15 июня 2020, 08:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Морспасслужба

место аварии в Норильске, Norilsk Nickel Press Service/via Globallookpress.com

С 1 июня специалисты Морской спасательной службы РФ собрали примерно 8 тысяч кубометров нефтепродуктов в процессе ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3, которая произошла под Норильском.

Кроме того, согласно данным штаба руководства операцией, в общей сложности в районе реки Амбарная удалось собрать более 26 тысяч кубометров нефтеводяной смеси.

Также сообщается, что замдиректора Северного филиала Морспасслужбы по аварийно-спасательным работам и ликвидации разливов нефти Михаила Саркова на посту руководителя в отряде спасателей заменил заместитель начальника управления аварийно-спасательных работ и ликвидации разливов нефти Центрального аппарата службы Николай Тарантин.