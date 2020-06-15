В Норильске спасатели собрали около 8 тысяч кубометров нефтепродуктов

С 1 июня специалисты Морской спасательной службы РФ собрали примерно 8 тысяч кубометров нефтепродуктов в процессе ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3, которая произошла под Норильском.
Кроме того, согласно данным штаба руководства операцией, в общей сложности в районе реки Амбарная удалось собрать более 26 тысяч кубометров нефтеводяной смеси.
Также сообщается, что замдиректора Северного филиала Морспасслужбы по аварийно-спасательным работам и ликвидации разливов нефти Михаила Саркова на посту руководителя в отряде спасателей заменил заместитель начальника управления аварийно-спасательных работ и ликвидации разливов нефти Центрального аппарата службы Николай Тарантин.