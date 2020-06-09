На месте разлива топлива в Норильске сорбентом обработали почти 33 тысячи кв. м. грунта

Аргументы Недели → Происшествия 13+

9 июня 2020, 12:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

работы на месте ЧС в Норильске, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Во вторник представитель экстренных служб сообщил, что специалисты к настоящему моменту обработали сорбентами почти 33 тыс. кв. м. территории на месте разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске.

Подчеркивается, что в течение минувших суток было обработано сорбентом и утилизировано 6 000 кв. м. загрязненного грунта, в общей сложности – 32 600 кв. м.

Напомним, 29 мая один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске из-за резкой просадки опор фундамента получил повреждения, вследствие чего произошла утечка около 21 тысячи тонн топлива. Позже на территории Красноярского края ввели режим ЧС федерального уровня.