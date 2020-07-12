В Подмосковье в ДТП пострадали семь человек, в том числе ребенок

Аргументы Недели → Происшествия 13+

12 июля 2020, 20:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: машина скорой помощи, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

В воскресенье, 12 июля, на 42-м километре Щелковского шоссе в подмосковном Лосино-Петровском произошло столкновение между двумя автомобилями. Об этом сообщил представитель экстренных служб.

«Столкнулись две машины. В аварии пострадали семь человек, из них один ребенок. Пострадавшие доставлены в больницу», - пояснил он.

Проводится проверка, направленная на выявление всех обстоятельств и причины аварии.

Ранее сообщалось, что в Тульской области с хвоста поезда пятнадцать вагонов с рудой сошли с рельсов.

Кроме того, АН опубликовали кадры, как на 24-м километре МКАД произошло ДТП между легковушкой и грузовиком.