Опубликованы кадры с места смертельного ДТП на МКАДе
5 июля 2020, 13:30[ «Аргументы Недели» ]
Появились кадры с места смертельного ДТП на 24-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД), которое произошло между легковушкой и грузовиком в воскресенье, 5 июля. Отмечается, что ограниченное ранее движение по внутренней стороне восстановлено.
По предварительным данным, в аварии погиб один человек, трое пострадали – мужчины 27 и 32 лет, 2-летний ребенок. Второй пострадавший от госпитализации отказался.
Ранее сообщалось, что инцидент произошел на юге Москвы – в районе пересечения с Каширским шоссе. На месте происшествия работал вертолет с медиками.
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