Опубликованы кадры с места смертельного ДТП на МКАДе

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5 июля 2020, 13:30 [ «Аргументы Недели» ]

фото с места аварии, vk.com/msk_today

Появились кадры с места смертельного ДТП на 24-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД), которое произошло между легковушкой и грузовиком в воскресенье, 5 июля. Отмечается, что ограниченное ранее движение по внутренней стороне восстановлено.

По предварительным данным, в аварии погиб один человек, трое пострадали – мужчины 27 и 32 лет, 2-летний ребенок. Второй пострадавший от госпитализации отказался.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел на юге Москвы – в районе пересечения с Каширским шоссе. На месте происшествия работал вертолет с медиками.

В субботу в центре Владимира иномарку разорвало пополам.