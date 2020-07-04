Опубликованы кадры, как в центре Владимира иномарку разорвало на две части
4 июля 2020, 08:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: vladtv.ru
В субботу, 4 июля, около 6 часов утра на улице Студеная Гора в центре Владимира произошла авария с участием мужчины и женщины. Отмечается, что иномарку буквально разорвало на две части.
По предварительной информации, водитель потерял управление и врезался в фонарный столб. В результате столкновения машина разлетелась на две части, обломки разбросало на расстоянии порядка 200 метров. Отмечается, что дорога в этот момент была пустая и сухая. Находящиеся внутри люди погибли на месте.
Известно, что инцидент произошел около местной стоматологической клиники. На месте работают медики и полиция, выясняется причина ДТП, основные версии для проверки: превышение скорости и техническая неисправность.
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