Опубликованы кадры, как в центре Владимира иномарку разорвало на две части

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4 июля 2020, 08:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: vladtv.ru

фото: авария, pixabay.com

В субботу, 4 июля, около 6 часов утра на улице Студеная Гора в центре Владимира произошла авария с участием мужчины и женщины. Отмечается, что иномарку буквально разорвало на две части.

По предварительной информации, водитель потерял управление и врезался в фонарный столб. В результате столкновения машина разлетелась на две части, обломки разбросало на расстоянии порядка 200 метров. Отмечается, что дорога в этот момент была пустая и сухая. Находящиеся внутри люди погибли на месте.

Известно, что инцидент произошел около местной стоматологической клиники. На месте работают медики и полиция, выясняется причина ДТП, основные версии для проверки: превышение скорости и техническая неисправность.