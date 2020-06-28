Опубликованы кадры смертельного ДТП в Смоленской области. Водитель сорвался с проезжей части

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28 июня 2020, 22:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: rabochy-put.ru

фото: дорога, pixabay.com

В воскресенье, 28 июня, в 6-м микрорайоне Десногорска, городе областного значения Смоленской области, произошла жесткая авария. Автомобиль Mitsubishi Pajero вылетел с проезжей части на плотине.

Отмечается, что водитель не справился с управлением. В результате происшествия внедорожник упал вниз и перевернулся, 47-летний мужчина скончался на месте от полученных травм.

«Я рыбачил, слышу - удар. Сразу побежал. С парнем незнакомым пытались отогнуть двери. Ломы нашли … Шансов не было у водителя», - поделился впечатлениями очевидец.

По его словам, спасатели прибыли через 5-6 минут, им пришлось вырезать тело водителя из салона.

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фото: rabochy-put.ru