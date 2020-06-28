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Тракторист сжег поле на Кубани, пытаясь потушить загоревшийся прицеп

, 16:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Тракторист сжег поле на Кубани, пытаясь потушить загоревшийся прицеп
фото: трактор, pixabay.com

Представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщил, что организована проверка по факту поджога трактористом полутораметрового поля из-за возгорания стога сена в прицепе транспортного средства.

«По прибытии первыми пожарно-спасательными подразделениями установлено, что происходит загорание прицепа автомобиля и прилегающей к нему открытой территории на общей площади 1,5 тысячи квадратных метров», - пояснили в ведомстве. 

Отмечается, что инцидент произошел в субботу днём в станице Казанской Краснодарского края. По опубликованным в Интернете кадрам видно, как трактор, петляя, мчится по дороге, чтобы скинуть загоревшейся в прицепе стог сена. Однако в результате действий тракториста загорелось поле. Позже 17 спасателей с помощью семи единиц техники смогли потушить пожар менее чем за час.

БА

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