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На 24-м километре МКАД в Москве ограничили движение из-за смертельного ДТП

, 11:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

На 24-м километре МКАД в Москве ограничили движение из-за смертельного ДТП
Фото: МКАД, Sergey Kovalev/globallookpress.com

В воскресенье, 5 июля, на 24-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) по внутренней стороне произошла авария. Отмечается, что движение временно осуществляется по одной полосе.

«В связи с ДТП временно перекрыты 4 полосы на 24-м километре МКАД по внутренней стороне, движение осуществляется по 1 полосе. Пожалуйста, по возможности объезжайте данный участок», - пояснили в пресс-службе столичного транспорта.

Авария с участием легкового и грузового автомобилей произошла на юге Москвы – в районе пересечения с Каширским шоссе. По данным экстренных служб, один человек погиб, двое пострадали, среди них 2-летний ребенок. На место происшествия направлен вертолет.

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