В Тульской области пятнадцать вагонов с рудой сошли с рельсов

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12 июля 2020, 17:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: поезда, pixabay.com

В воскресенье, 12 июля, в Тульской области с хвоста поезда пятнадцать вагонов с рудой сошли с рельсов. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ организована доследственная проверка по факту схода вагонов грузового поезда на участке в Тульской области», - пояснила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

По предварительным данным, инцидент произошел на перегоне станций «Лазарево – Щекино», пострадавших нет.

В результате происшествия на пять часов задерживается поезд «Москва-Белгород».