В Тульской области пятнадцать вагонов с рудой сошли с рельсов
12 июля 2020, 17:20[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
В воскресенье, 12 июля, в Тульской области с хвоста поезда пятнадцать вагонов с рудой сошли с рельсов. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона.
«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ организована доследственная проверка по факту схода вагонов грузового поезда на участке в Тульской области», - пояснила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
По предварительным данным, инцидент произошел на перегоне станций «Лазарево – Щекино», пострадавших нет.
В результате происшествия на пять часов задерживается поезд «Москва-Белгород».
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