Подростка сбил пассажирский поезд «Адлер – Нижневартовск»

На Кубани подросток попал под колеса пассажирского поезда. Юношу сбил поезд «Адлер - Нижневартовск». Сообщение об этом поступило в дежурную часть Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте от дежурной по станции Динская 9 июля в 16:50.
По предварительной информации, в районе железнодорожной станции Динская пассажирским поездом сообщением «Адлер – Нижневартовск» был травмирован несовершеннолетний, находившийся на ж/д полотне. Подросток остался в живых. Личность пострадавшего была установлена полицейскими. Им оказался 16-летний местный житель. Молодой человек получил различные травмы и был доставлен бригадой скорой помощи в Динскую ЦРБ.
В настоящее время, как сообщили «Аргументам недели Кубань» в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте, полиция устанавливает обстоятельства и причины произошедшего.
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