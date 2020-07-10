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Аргументы Недели Происшествия

Подростка сбил пассажирский поезд «Адлер – Нижневартовск»

, 11:46 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Подростка сбил пассажирский поезд «Адлер – Нижневартовск»

На Кубани подросток попал под колеса пассажирского поезда. Юношу сбил поезд «Адлер - Нижневартовск». Сообщение об этом поступило в дежурную часть Краснодарского  ЛУ МВД России на транспорте от дежурной  по станции Динская 9 июля в 16:50.

По предварительной информации, в районе железнодорожной станции Динская пассажирским поездом сообщением «Адлер – Нижневартовск» был травмирован несовершеннолетний, находившийся на ж/д полотне. Подросток остался в живых. Личность пострадавшего была установлена полицейскими. Им оказался 16-летний местный житель. Молодой человек получил различные травмы и был доставлен бригадой скорой помощи в Динскую ЦРБ. 

В настоящее время, как сообщили «Аргументам недели Кубань» в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте, полиция устанавливает обстоятельства и причины произошедшего.

ХС