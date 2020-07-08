В Краснодаре устраняют последствия еще двух аварий на энергосетях

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8 июля 2020, 13:43 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: vk.com/krdru

Из-за повреждения кабеля в районе Гагаринского бульвара с вечера 7 июля в ФМР Краснодара оставались без света 1800 человек. Утром 8 июля произошло отключение фидера ТГ-305 на подстанции «Тургеневская». Из-за этой аварии без электричества остались 400 жильцов многоэтажек на улицах Гагарина, Энгельса, Бабушкина и Брюсова. По предварительной информации, причиной отключений и на этот раз стало повреждение кабеля. Восстановительными работами на месте ЧП занялись две аварийные бригады «НЭСК-электросети».

К 11:00 электроснабжение домов на улицах Гагарина, Энгельса, Бабушкина и Брюсова было восстановлено, Многоэтажки на улицах Котовского, Тургенева, Фестивальной, Аэродромной и Монтажников, обесточенные с вечера 7 июля из-за аварии на электрокабеле, подключили к пяти дизельным электростанциям мощностью 850 кВт, чтобы обеспечить жителей электроэнергией на время ремонта кабельной линии. После восстановления линии 10 кВ потребителей переподключили с резервной схемы электроснабжения на постоянную, сообщает администрация города.

Напомним, из-за аномальной жары произошли отключения электричества в нескольких микрорайонах Краснодара. В понедельник, 6 июля, без света остались сотни жителей в Юбилейном, Музыкальном, Фестивальном и других микрорайонах.

Последствия аварий по всему городу устраняли бригады АО «НЭСК-электросети». Ремонтно-восстановительные работы ведутся в Юбилейном, Музыкальном, Фестивальном, Центральном микрорайонах, а также в микрорайоне имени Вавилова и в Пашковском жилом массиве. В ночь на 7 июля специалисты подключили большую часть потребителей, которые остались без электричества накануне. Без света оставались жители нескольких улиц в Юбилейном микрорайоне, где вышли из строя сразу две кабельные линии. В течение дня 7 июля к электричеству частично подключили дома на улицах 70-летия Октября, Проспект Чекистов, Рождественская Набережная и Бульварное Кольцо.

Также «Аргументы недели Кубань» сообщали, что по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева в регионе создадут оперативный штаб по устранению перебоев с электроэнергией. В задачи новой структуры будет входить координирование действий различных структур, так или иначе ответственных за бесперебойное энергоснабжение потребителей.

Глава края подчеркнул, что аварии на сетях должны устраняться в кратчайшие сроки, для чего будут задействованы все резервы.