На Кубани создадут оперштаб по устранению перебоев с электричеством

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7 июля 2020, 17:35 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева в регионе создадут оперативный штаб по устранению перебоев с электроэнергией. В задачи новой структуры будет входить координирование действий различных структур, так или иначе ответственных за бесперебойное энергоснабжение потребителей.

– С началом жары у нас участились случаи отключения электричества. Самая сложная ситуация в Краснодаре. Вчера без света остались больше 40 тысяч человек, для краевой столицы — это недопустимо, – написал губернатор в своем аккаунте в Telegram.

Глава края также добавил, что аварии на сетях должны устраняться в кратчайшие сроки, для чего будут задействованы все резервы.

– Также необходимо проработать комплекс мер по повышению надежности энергоснабжения. Впереди ещё половина лета, а на улице 40-градусная жара, мы должны обеспечить людям комфортные условия для жизни, – заявил губернатор.

Напомним, ранее «Аргументы недели Кубань» сообщали, что аномальная жара стала причиной отключения электричества в нескольких микрорайонах Краснодара. Без света из-за перегрузки сетей и подстанций остались жители в Юбилейном, Музыкальном, Фестивальном и других микрорайонах. Аварийные бригады АО «НЭСК-электросети» ведут ремонтно-восстановительные работы по всему городу.

В ночь на 7 июля специалисты подключили большую часть потребителей. Сейчас без света остаются жители нескольких улиц в Юбилейном микрорайоне. Энергетики обещают дать свет в их дома до вечера 7 июля. Ситуацию с отключениями обещал держать на личном контроле мэр города Евгений Первышов. В администрации Краснодара круглосуточно работает городской оперативный штаб по ситуации с электроснабжением в краевом центре.