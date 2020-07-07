Энергетики обещают вернуть свет в дома краснодарцев до вечера 7 июля

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7 июля 2020, 17:11 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: vk.com/krdru

Аномальная жара стала причиной отключения электричества в нескольких микрорайонах столицы Кубани. В понедельник, 6 июля, без света остались тысячи жителей в Юбилейном, Музыкальном, Фестивальном и других микрорайонах. Причина отключений — перегрузка сетей и подстанций из-за 40-градусной жары, установившейся на Кубани за последнюю неделю.

В настоящее время аварийные бригады АО «НЭСК-электросети» ведут ремонтно-восстановительные работы по всему городу. Специалисты работают в Юбилейном, Музыкальном, Фестивальном, Центральном микрорайонах, а также в микрорайоне имени Вавилова и в Пашковском жилом массиве. На данный момент специалистам удалось возобновить подачу энергии в Пашковский жилой массив и в центр города. В Музыкальном, Фестивальном, Юбилейном и микрорайоне им. Вавилова аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Как сообщили в администрации столицы Кубани, в ночь на 7 июля специалисты подключили большую часть потребителей, которые остались без электричества накануне, в понедельник, 6 июля. Сейчас без света остаются жители нескольких улиц в Юбилейном микрорайоне. По информации «НЭСК-электросети», здесь вышли из строя сразу две кабельные линии. Восстановительные работы на аварийных линиях продолжаются. К электричеству уже частично подключены дома на улицах 70-летия Октября, Проспект Чекистов, Рождественская Набережная и Бульварное Кольцо. Ремонтные работы в Юбилейном продолжаются, полного восстановления подачи энергии следует ожидать до вечера 7 июля, отметили в мэрии.

– Сети действительно не выдерживают, электропотребление возросло на 50 процентов. Сейчас большая часть аварийных участков отремонтирована, на 20 трансформаторных подстанциях уже идут подключения, электроснабжение восстанавливается. На большей части микрорайона уже восстановлено электроснабжение, бригады работают круглосуточно. Сюда перенаправили дополнительные энергетические мощности, дизель-генераторы из других микрорайонов, — изложил свое видение ситуации глава Краснодара Евгений Первышов.

Мэр также добавил, что будет держать ситуацию с отключениями электричества на личном контроле.