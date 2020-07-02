Омбудсмен рассказала о сложной операции девочке с пробитой головой в Красногорске

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова прокомментировала инцидент с девочкой, которой пробили голову бутылкой, выброшенной из окна 23 этажа в пакете для мусора. Инцидент произошел в Красногорске в четверг, 2 июля.
«Страшная трагедия. Девочка совсем малышка – 3 года 7 месяцев. Ей уже сделали сложную операцию. Очень надеюсь, что ей удастся выкарабкаться... В настоящее время проводится предварительное расследование», - пояснила она.
По предварительным данным, соседка попросила своего 7-летнего сына выбросить мусор, но тот оставил его на лестничной площадке, уточнила она. Мишонова добавила, что позже к нему пришли двое друзей, которые баловались в коридоре, и решили выбросить пакет с балкона.
«Кто именно это сделал, выясняют следственные органы. Ни одна из их семей ранее в поле зрения органов системы профилактики не попадала», - отметила она.
Мишонова сообщила, что сейчас выезжает в больницу.
Ранее глава Красногорска Эльмира Хаймурзина раскрыла подробности инцидента и опубликовала соответствующие кадры.