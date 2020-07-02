Омбудсмен рассказала о сложной операции девочке с пробитой головой в Красногорске

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2 июля 2020, 13:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: хирург, pixabay.com

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова прокомментировала инцидент с девочкой, которой пробили голову бутылкой, выброшенной из окна 23 этажа в пакете для мусора. Инцидент произошел в Красногорске в четверг, 2 июля.

«Страшная трагедия. Девочка совсем малышка – 3 года 7 месяцев. Ей уже сделали сложную операцию. Очень надеюсь, что ей удастся выкарабкаться... В настоящее время проводится предварительное расследование», - пояснила она.

По предварительным данным, соседка попросила своего 7-летнего сына выбросить мусор, но тот оставил его на лестничной площадке, уточнила она. Мишонова добавила, что позже к нему пришли двое друзей, которые баловались в коридоре, и решили выбросить пакет с балкона.

«Кто именно это сделал, выясняют следственные органы. Ни одна из их семей ранее в поле зрения органов системы профилактики не попадала», - отметила она.

Мишонова сообщила, что сейчас выезжает в больницу.

Ранее глава Красногорска Эльмира Хаймурзина раскрыла подробности инцидента и опубликовала соответствующие кадры.